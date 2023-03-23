Пензячка после смерти мужа узнала, что он продал машину другой женщине

23.03.2023 | 17:46

Жительница Пензы обратилась в суд, но так и не смогла вернуть автомобиль, который ее муж продал своей новой женщине.

Истица рассказала, что они с мужем купили SsangYong, а потом разошлись, но не развелись. Машина осталась в пользовании у супруга, а сам он начал жить с другой женщиной.

Через некоторое время пензенец скончался. И тут его вдова выяснила, что SsangYong уже зарегистрирован на его последнюю подругу.

Истица, не дававшая согласия на продажу совместно нажитого имущества, заявила, что считает сделку недействительной. Она обратила внимание суда на то, что после продажи SsangYong муж продолжал им пользоваться, а стоимость машины в спорном договоре явно занижена.

Однако суд встал не на сторону вдовы. «Отсутствие согласия супруга при заключении договора купли-продажи автомобиля не может повлечь за собой признание сделки недействительной. Бремя доказывания того, что К. (сожительница мужа. - Прим. ред.) знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки, возложено на сторону, заявившую требование о признании сделки недействительной. Истцом не представлено доказательств, подтверждающих, что ответчица знала либо должна была знать об отсутствии согласия супруги на совершение оспариваемой сделки», - сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

Были отклонены и доводы о том, что сделку заключили только для вида. Договор купли-продажи составлен правильно и подписан обеими сторонами, денежные расчеты произведены. У ответчицы есть водительское удостоверение, и она ездила на этой машине.

SsangYong остался у последней женщины умершего.