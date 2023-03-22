Пензячка сдала приставам «работящего, но пьющего» мужчину

22.03.2023 | 09:59

45-летний житель Пензы был объявлен в розыск за долги по алиментам. Однако он снялся с регистрационного учета и не числится проживающим в Пензенской области.

Судебные приставы прибыли по адресу, указанному в исполнительном документе, по которому мужчина жил раньше. Выяснилось, что пензенец продал квартиру.

Новые жильцы не смогли ничего сказать о том, где находится прежний владелец. А вот прежние соседи оказались информированы о новой подруге мужчины: они сообщили ее данные и адрес.

«Однако оказалось, что и там должник не задержался. С женщиной он более не проживает, и его местонахождение ей неизвестно. «Человек работящий, но пьющий», - кратко, но емко охарактеризовала она бывшего сожителя», - рассказали в УФССП России по Пензенской области.

Тем не менее дело сдвинулось с мертвой точки: с помощью бывшей возлюбленной был установлен круг общения алиментщика и получен номер его телефона. Пристав позвонил мужчине, объяснил, что тот находится в розыске, и назначил встречу.

В итоге неплательщик алиментов отправился под суд, который назначил ему в качестве наказания 100 часов обязательных работ.

«Теперь во время уборки территорий у должника будет время подумать, как вернуть долг своему ребенку», - резюмировали в пресс-службе управления.