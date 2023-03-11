Жители домов на Ладожской носят мусор на площадку, которой нет

11.03.2023 | 16:30

Контейнерной площадки нет, а привычка осталась: жители нескольких многоквартирных строений на улице Ладожской по-прежнему несут мешки с мусором к дому № 51а. Место несанкционированной свалки почистили, но скоро здесь опять появится гора пакетов - такая, как на фотографиях, присланных в редакцию программы «Служба 11».

Жильцы девятиэтажки, под окнами которой располагается пункт сбора твердых коммунальных отходов, знают, когда и почему отсюда исчезли баки.

«Полгода назад начали прокладывать трубу горячего водоснабжения, убрали и больше не ставили. Полгода сюда все несут и несут», - рассказал горожанин.

Тем временем жители ближайших многоэтажек рассказывают о сбоях в логистике. Чтобы избавиться от хлама, приходится делать большой крюк.

«Это вот туда, за дом - в общем, далеко. И очень неудобно, все возмущаются. Тут огромный танк стоял. А старым людям как? Конечно, здесь бросают», - оправдалась женщина.

Еще одна проблема, на которую коммунальщикам стоило бы обратить внимание, - открытый коллектор. Если его не закрыть, то для кого-то из жителей района поход на стихийную мусорку может стать последним.

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