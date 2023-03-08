У подъезда отказавшихся платить за вывоз снега появилась гора

08.03.2023 | 18:31

Куча снега во дворе дома на улице Мира, 44, стала причиной разногласий между жителями высотки на Западной Поляне и руководством управляющей компании. Первым не понравилось, что собранные зимние осадки сотрудники обслуживающей организации небрежно свалили в считаных метрах от входа в многоэтажку. При этом заняли сразу два, а то и три парковочных места.

По словам генерального директора управляющей компании «Твой дом - Фаворит» Игоря Федулаева, обитатели трех многоквартирных строений, входящих в жилой комплекс, отказались от дополнительной услуги по вывозу снега. Такое решение они принимали на общих собраниях и всю зиму радовались сэкономленным средствам.

Но в феврале на Пензу обрушились мощнейшие осадки. Придомовую территорию, тротуары и дороги коммунальщики расчищали и продолжают это делать.

«Мы имеем право по 290-му постановлению Правительства Российской Федерации осуществлять складирование снега. Так скажем, если будет уже мешать, мы в любом случае вывезем. Но первостепенно мы вывозим снег именно от тех домов, которые у нас проголосованы», - объяснил генеральный директор УК «Твой дом. Фаворит» Игорь Федулаев.

То есть отказавшимся от дополнительной услуги жителям придется подождать своей очереди. Она должна наступить уже на этой неделе. Место для снежного «полигона» у входа в подъезд выбрано не из соображений проучить мятежников.

«У каждого дома есть своя территория, по кадастру мы имеем право складировать данный снег только на этой территории. На газонах мы не складируем снег потому, что газоны здесь рулонные», - сообщил Игорь Федулаев.

Зимние осадки, содержащие противогололедные реагенты, могут погубить траву.

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