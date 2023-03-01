Пензенцы боятся ходить по мосту через пути на улице Леонова

01.03.2023 | 21:08

Пока съемочная группа программы «Служба 11» работала в районе улиц Вяземского и Леонова, пензенцы старались пересекать железнодорожные пути по установленным правилам, то есть по пешеходному мосту. За 40 минут лишь один нарушитель попал в объектив видеокамеры.

Но журналисты были здесь не для того, чтобы ловить людей, шагающих через рельсы. В адрес передачи о коммунальных проблемах поступила жалоба на плохое состояние переправы.

«Идет обрушение бетонных ступеней снизу. Под мостом проходит дорога в гаражный кооператив, проходят люди и проезжают авто. От лестницы отваливается бетон, администрация ответила, что денег нет на установку двух профлистов, чтобы предотвратить падение бетонных осколков», - говорится в сообщении.

«Ни разу в жизни не ходила по мосту, в первый раз увидела камеру и пошла. По железной дороге ходить более безопасно, чем поверху, поэтому всегда нарушаю правила. Мост скользкий, я пару раз чуть не упала», - пожаловалась Татьяна Николаевна.

В управлении жилищно-коммунального хозяйства города журналистам сообщили о том, что в адрес муниципального бюджетного учреждения «Пензавтодор» направлено письмо «о необходимости закрытия металлическими листами разрушающихся снизу бетонных ступеней пешеходного моста через железную дорогу».

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).