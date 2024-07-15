Смертельно опасный мост в Грабове до сих пор не обследовали

15.07.2024 | 17:01

Состояние моста через Суру в селе Грабово Бессоновского района продолжает ухудшаться. Переправа соединяет правобережье, где расположены дома около 400 человек, с левобережьем.

«Мост находится в аварийном состоянии, по нему невозможно ездить, он с каждым днем все сильнее проваливается. Бессоновская администрация бездействует, ссылаясь на то, что он ни у кого на балансе не стоит», - написала пользовательница Дина П. в группе губернатора во «ВКонтакте».

В понедельник, 15 июля, женщине ответили, что администрация Грабовского сельсовета в срок до 1 декабря этого года обследует сооружение, в том числе на предмет аварийности.

«До указанного времени будут проведены работы по текущему содержанию моста», - сообщил представитель администрации Бессоновского района.

За последние месяцы ситуация с переправой не раз освещалась в СМИ. В декабре 2023 года там произошло смертельное ДТП. 42-летний водитель Chevrolet Niva, проезжая по мосту поздним вечером, не справился с управлением. Машина врезалась в препятствие и слетела в воду. Мужчина погиб на месте.

После ДТП районная прокуратура проверила, насколько объект безопасен, и выяснила, что его владелец сельсовет не обследовал мост с момента оформления права собственности в 2016 году.

«Установлено наличие на проезжей части автомобильных дорог на улицах Красноармейской, Засурской и Спиртозаводской уплотненного снега (снежного наката) и ледяных образований, отсутствие дорожных знаков, частичное отсутствие элементов пешеходного ограждения мостового сооружения», - сообщила в январе старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Тогда было внесено представление об устранении нарушений, однако администрация не исполнила требования и продолжила уклоняться от проведения диагностики сооружения. Суд признал такое бездействие незаконным.