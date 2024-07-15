Сетевое издание|18+|Понедельник|15 июл 2024|17:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+29oC
+30oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+30oC
+31oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Смертельно опасный мост в Грабове до сих пор не обследовали

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Состояние моста через Суру в селе Грабово Бессоновского района продолжает ухудшаться. Переправа соединяет правобережье, где расположены дома около 400 человек, с левобережьем.

«Мост находится в аварийном состоянии, по нему невозможно ездить, он с каждым днем все сильнее проваливается. Бессоновская администрация бездействует, ссылаясь на то, что он ни у кого на балансе не стоит», - написала пользовательница Дина П. в группе губернатора во «ВКонтакте».

Смертельно опасный мост в Грабове до сих пор не обследовали

В понедельник, 15 июля, женщине ответили, что администрация Грабовского сельсовета в срок до 1 декабря этого года обследует сооружение, в том числе на предмет аварийности.

«До указанного времени будут проведены работы по текущему содержанию моста», - сообщил представитель администрации Бессоновского района.

За последние месяцы ситуация с переправой не раз освещалась в СМИ. В декабре 2023 года там произошло смертельное ДТП. 42-летний водитель Chevrolet Niva, проезжая по мосту поздним вечером, не справился с управлением. Машина врезалась в препятствие и слетела в воду. Мужчина погиб на месте.

После ДТП районная прокуратура проверила, насколько объект безопасен, и выяснила, что его владелец сельсовет не обследовал мост с момента оформления права собственности в 2016 году.

«Установлено наличие на проезжей части автомобильных дорог на улицах Красноармейской, Засурской и Спиртозаводской уплотненного снега (снежного наката) и ледяных образований, отсутствие дорожных знаков, частичное отсутствие элементов пешеходного ограждения мостового сооружения», - сообщила в январе старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Тогда было внесено представление об устранении нарушений, однако администрация не исполнила требования и продолжила уклоняться от проведения диагностики сооружения. Суд признал такое бездействие незаконным.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Дины П.
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте