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Из жизни

Тщательная уборка снега на улице Вяземского превратила двор в каток

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Основательно трактор прошелся по улице Вяземского. Только вот пешеходы не оценили такую тщательную уборку придомовых территорий. Передвигаться вдоль пятиэтажек стало проблематично. Легко потерять равновесие и всей массой рухнуть на твердую, скользкую поверхность, шлифовать которую помогают еще и автомобилисты.

Надежда Ивановна шла домой медленно, но уверенно. Позже пенсионерка объяснила, в чем секрет ее спокойствия, когда под ногами каток.

«У меня шипы, куплены за 180 рублей. Не надо было чистить так. Нормально проходили», - рассказала она.

Другие опрошенные журналистами прохожие тоже жаловались на лед под ногами. А позже высказывали опасения, что территорию обильно обработают песко-соляной смесью. Тогда вся грязь с улицы окажется в квартирах. В общем, и так и так плохо.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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