В Пензенском районе заблудившийся грибник 2 дня плутал по лесу

07.07.2025 | 12:30

В Пензенском районе нашли 75-летнего жителя села Васильевка, который ушел в лес за грибами и заблудился.

Местонахождение пенсионера было неизвестно с 3 июля. 4-го числа информацию о его исчезновении распространили волонтеры регионального отделения отряда «ЛизаАлерт».

К поискам подключились работники областного пожарно-спасательного центра.

Совместные усилия принесли плоды: 5 июля мужчину обнаружили и передали родственникам.

«Медицинская помощь не потребовалась», - уточнили в ГБУ «ППСЦ».