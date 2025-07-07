В Пензенском районе заблудившийся грибник 2 дня плутал по лесу

В Пензенском районе нашли 75-летнего жителя села Васильевка, который ушел в лес за грибами и заблудился.
Местонахождение пенсионера было неизвестно с 3 июля. 4-го числа информацию о его исчезновении распространили волонтеры регионального отделения отряда «ЛизаАлерт».
К поискам подключились работники областного пожарно-спасательного центра.
Совместные усилия принесли плоды: 5 июля мужчину обнаружили и передали родственникам.
«Медицинская помощь не потребовалась», - уточнили в ГБУ «ППСЦ».
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