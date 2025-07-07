В Пензе после дождей приступят к усиленному покосу травы

07.07.2025 | 13:28

В Пензе ускорят темпы покоса сорной травы. Такое поручение глава города Олег Денисов дал руководителям районных администраций на совещании в понедельник, 7 июля.

Он обратил особое внимание на состояние муниципальных участков, не включенных в контракт МБУ «Пензавтодор».

«Это вторая линия газонов - от тротуаров до многоквартирных домов, пустыри, детские площадки во дворах многоквартирных домов, расположенные на муниципальной земле», - перечислили в мэрии.

Олег Денисов отметил, что прошедшая неделя была дождливой, проводить работы было сложно, а рост растительности между тем усилился.

«Сейчас погода наладилась, поэтому надо увеличивать объемы по покосу. Привлекайте дополнительные бригады, чтобы город выглядел опрятно», - призвал он.