В Пензенской области обнаружены розовые фламинго

07.07.2025 | 16:28

В Пензенской области обнаружена пара розовых фламинго. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» в понедельник, 7 июля, рассказал орнитолог Вячеслав Фролов.

«Вчера мне позвонил Рушан Забиров - руководитель зоны отдыха «Присурская», расположенной на Узинских прудах в Шемышейском районе. Он сообщил, что к ним прилетели и стали жить розовые фламинго», - рассказал специалист.

Вячеслав Фролов немедленно приехал на место и обнаружил пару фламинго.

Птицы перелетали с одного места на другое и отдыхали с лебедями.

«Единственный экземпляр розового фламинго был добыт недалеко от Пензы глубокой осенью 1900 года. Ни до этого случая, ни в течение более века после никаких сведений об этих птицах не зафиксировано», - добавил орнитолог.