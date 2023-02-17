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Из жизни

В Транспортном переулке повсюду разбросан мусор

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Мусор в Транспортном переулке разбросан повсюду. Каменную кладку, которую путейцы строили для укрепления насыпи, тоже используют как подставку под мешки. На разодранных пакетах внизу - следы зубов животных.

«Мы здесь складываем, во вторник и в пятницу - вывоз. Но мусор приносят каждый день, а приносить надо в указанное время. Разве мы уследим? Могут вообще с любой стороны принести. Мы постоянно убираем с мужем», - сообщила Татьяна Алексеевна.

Она добровольно помогает городским дворникам. Если ждать, пока они доберутся в Транспортный переулок, улицы поблизости полностью засыплет мусором. Новую партию принесенных вне графика мешков женщина сложить не успела. Животные растащили и разодрали.

«Стая собак здесь у нас живет, штук шесть-семь. Хозяева уехали, собак бросили, они тут размножаются и все это разрывают. Обычно вечером приносят, а они за ночь все разрывают, с утра выходишь - свинарник и бардак», - отметил Денис Валерьевич.

Строительство контейнерной площадки вряд ли помогло бы. Разве что баки должны быть с плотно закрытыми крышками.

Но емкости в маленьком переулке не предусмотрены. Избавиться от проблемы загрязнения можно двумя способами: населению приносить мусор с утра в дни сбора твердых коммунальных отходов или же выдворить стаю собак.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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