В Транспортном переулке повсюду разбросан мусор

17.02.2023 | 21:24

Мусор в Транспортном переулке разбросан повсюду. Каменную кладку, которую путейцы строили для укрепления насыпи, тоже используют как подставку под мешки. На разодранных пакетах внизу - следы зубов животных.

«Мы здесь складываем, во вторник и в пятницу - вывоз. Но мусор приносят каждый день, а приносить надо в указанное время. Разве мы уследим? Могут вообще с любой стороны принести. Мы постоянно убираем с мужем», - сообщила Татьяна Алексеевна.

Она добровольно помогает городским дворникам. Если ждать, пока они доберутся в Транспортный переулок, улицы поблизости полностью засыплет мусором. Новую партию принесенных вне графика мешков женщина сложить не успела. Животные растащили и разодрали.

«Стая собак здесь у нас живет, штук шесть-семь. Хозяева уехали, собак бросили, они тут размножаются и все это разрывают. Обычно вечером приносят, а они за ночь все разрывают, с утра выходишь - свинарник и бардак», - отметил Денис Валерьевич.

Строительство контейнерной площадки вряд ли помогло бы. Разве что баки должны быть с плотно закрытыми крышками.

Но емкости в маленьком переулке не предусмотрены. Избавиться от проблемы загрязнения можно двумя способами: населению приносить мусор с утра в дни сбора твердых коммунальных отходов или же выдворить стаю собак.

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