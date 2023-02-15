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Из жизни

В доме № 47 на улице Ленина провалилась плита перекрытия

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Опасность подстерегает жителей дома № 47 на улице Ленина буквально на каждом шагу: в коридоре секции, на подступах к общей кухне. Плита на первом этаже провалилась сразу в нескольких местах. Но в одном помещении можно расслабиться и не бояться оказаться в подвале. В санузле полы забетонированы.

«Несколько раз сами пытались подремонтировать. Никто ничего не делает, но мы сами, своими силами не можем плиту перекрытия поменять. Мы обращались в нашу управляющую компанию, они приходили, но никаких действий не было произведено. Плита пришла в негодность, она, наверное, уже выработала свой срок», - сообщила Татьяна Петровна.

Через дыру в стене скоро можно будет увидеть соседнюю секцию. Люди как могли спрятали обнаженную деревянную перегородку. Скрыта от глаз и аварийная электропроводка - куском картона. Местные жители боятся возгорания, тем более что пожары в этой четырехэтажке уже бывали.

О проблемах в доме в управляющей компании прекрасно знают.

«Посмотрели - руками развели. Обещают и пропадают на месяцы», - рассказала Татьяна Петровна.

Ремонт в секционном коридоре, по идее, должны делать собственники квартир. Но обугленные провода находятся на лестничной площадке, а это уже зона ответственности управляющей компании.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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