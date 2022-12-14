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Из жизни

Двор на улице Клары Цеткин стал общей помойкой

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Бутылки, пакеты и другой мусор разбросаны по всему двору возле дома № 43 на улице Клары Цеткин. Контейнерная площадка есть, но располагается в квартале от пятиэтажки. Некоторым местным жителям лень нести бытовые отходы так далеко, тем более что все привыкли: баки с надписью «ТКО» стоят в шаговой доступности – рядом с медицинским учреждением.

Потом емкости переместили.

«Даже не знаю, на какое расстояние, очень далеко. Никому не по пути, и в итоге наш двор превратился в большую помойку. мусор не доносят до площадки - неудобно очень», - пояснила местная жительница.

Как показал эксперимент, путь к месту сбора твердых коммунальных отходов занимает около пяти минут быстрым шагом. У людей преклонного возраста маршрут отнимет гораздо больше времени и сил. Поэтому местные активисты требуют вернуть все как было.

«Хотелось бы видеть ее на прежнем месте, там было очень удобно - люди шли на остановку, на работу, в магазин мимо этой площадки и туда относили. А сейчас даже дворники не убирают, потому что даже им далеко носить», - отметила горожанка.

Но пакеты - это мелочь. Что делать с крупногабаритным мусором - большая проблема, говорят жители пятиэтажки на Шуисте.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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