Двор на улице Клары Цеткин стал общей помойкой

14.12.2022 | 19:00

Бутылки, пакеты и другой мусор разбросаны по всему двору возле дома № 43 на улице Клары Цеткин. Контейнерная площадка есть, но располагается в квартале от пятиэтажки. Некоторым местным жителям лень нести бытовые отходы так далеко, тем более что все привыкли: баки с надписью «ТКО» стоят в шаговой доступности – рядом с медицинским учреждением.

Потом емкости переместили.

«Даже не знаю, на какое расстояние, очень далеко. Никому не по пути, и в итоге наш двор превратился в большую помойку. мусор не доносят до площадки - неудобно очень», - пояснила местная жительница.

Как показал эксперимент, путь к месту сбора твердых коммунальных отходов занимает около пяти минут быстрым шагом. У людей преклонного возраста маршрут отнимет гораздо больше времени и сил. Поэтому местные активисты требуют вернуть все как было.

«Хотелось бы видеть ее на прежнем месте, там было очень удобно - люди шли на остановку, на работу, в магазин мимо этой площадки и туда относили. А сейчас даже дворники не убирают, потому что даже им далеко носить», - отметила горожанка.

Но пакеты - это мелочь. Что делать с крупногабаритным мусором - большая проблема, говорят жители пятиэтажки на Шуисте.