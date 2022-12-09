В квартирах дома на улице Калинина замерзают люди

09.12.2022 | 20:40

Грелки, масляный радиатор, несколько одеял и пуховый платок - так Мария Степановна спасается от холода. Термометр в ее квартире стал показывать не выше 15 градусов, после того как коммунальщики провели аварийные работы на теплосетях.

«Они что-то на Калинина вскрыли, потом заделали, все выровняли, но с тех пор мы мерзнем», - пожаловалась Мария Степановна.

Холодно в квартирах дома на № 80 улице Калинина. В однокомнатной у сына Раисы Сергеевны стрелка комнатного термометра застыла на отметке 10 градусов. Женщина жалуется не только на чуть теплые батареи, но и на качество горячей воды.

«Ее нет вообще. Нужно 40-45 минут сливать воду, чтобы помыть хотя бы посуду. А ему помыться утром?» - поделилась бедой Раиса Сергеевна.

В какие инстанции женщина только не обращалась, вела переписку с министерствами и управлениями - все бесполезно. Журналисты «Службы 11» связались с УК «Уютный дом», обслуживающей пятиэтажку.

«Главный инженер со слесарями выехали на данный адрес и, проведя ревизию элеваторного узла, запорной арматуры и всего трубопровода, выявили, что нужно было сделать увеличение диаметра сопла», - рассказал директор УК «Уютный дом» Дмитрий Зюкуев.

После проведенных работ ситуация не изменилась.

«Причину выявили - отсутствие нормативных гидравлических параметров в наружных сетях теплоснабжения», - объяснил Дмитрий Зюкуев.

Это уже зона ответственности ресурсоснабжающей организации, где журналистам заявили, что по данному адресу теплоноситель подается в полном объеме, все параметры в норме, в случае плохого качества услуг жителям дома следует обращаться в свою управляющую компанию. Круг замкнулся.