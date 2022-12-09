На улице Пушкина жители пожаловались на перекопанный двор

09.12.2022 | 21:20

Жители дома № 29 на улице Пушкина ждут повторения коммунальной аварии, глядя на клубы пара, вырывающиеся отовсюду - из-под бетонных плит теплотрассы, коллекторов, подвала.

«Это бесконечно. Одно время было нормально, а в этом году ужасно», - сообщила пенсионерка.

В начале октября территорию рядом с пятиэтажкой залило кипятком. Представители ресурсоснабжающей организации довольно быстро устранили причину аварии, а вот разобраться с последствиями почему-то не спешат.

«Срок поставили до 15 ноября, но до 15 ноября ничего не сделали. 17-го звоню - «у нас много работы, туда-сюда». Хорошо. Потом говорю: «Пишите еще одну заявку: с обратной стороны дома не восстановлена отмостка - там тоже была утечка». И они должны были по этой заявке восстановить до 21 ноября. То же самое - ничего не сделали», - сообщила активистка.

Она несколько раз видела в своем дворе разные делегации, представители которых лишь фиксировали на камеры мобильных телефонов места раскопок.

«Сфотографировали, сказали, что срок - до 15 декабря. В общем, я думаю, что и до 15 декабря ничего не будет. Когда это все закончится, непонятно», - возмутилась Нина Александровна.

Перефразируя известное выражение, можно сказать: копать - не строить. Благоустройство территорий - это не про пензенских ресурсников. Хотя часть двора в том месте, где рванула труба с кипятком, все же заасфальтировали.