Пензенские археологи обнаружили древнее селище

09.04.2025 | 17:21

В Пензенской области археологи нашли древнее селище, которому присвоили наименование «Телегино 1». Его уже включили в объекты культурного наследия региона.

Селище обнаружили в Колышлейском районе на участках, предназначенных для хозяйственного освоения, рассказали в министерстве по охране памятников истории и культуры области.

«Телегино 1» отнесли к эпохе срубной культурно-исторической общности - XVIII-XII века до нашей эры.

Археологи провели полевые работы и собрали множество материала - в основном это керамика и кости животных.

Находки пополнят государственную часть музейного фонда Российской Федерации.