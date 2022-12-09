Дорога на улице Кулакова обросла льдом из-за утечки

09.12.2022 | 20:26

Во дворе дома № 1 на улице Кулакова растекается вода. Берега коммунальной реки быстро обросли льдом. Жители многоэтажки уже не один день наблюдают за тем, как стихия медленно поглощает их двор.

«Моя жена раза два звонила тем, кто заведует этими конторами - никакой реакции. Неделю уже», - пожаловался Анатолий Гаврилович.

Аварийные службы выезжали на место ЧП. Коммунальщики выставили ограждения и направили бурные потоки в ближайший коллектор. На этом работы по устранению утечки завершились, а проблемы у местных жителей только начались. Пешеходы неспешно идут по тротуару, боясь потерять равновесие.

«Поскользнешься, лед. Машины тоже разъехаться не могут», - сообщила Раиса Николаевна.

Лед трещит под колесами легковых автомобилей, а вот звуков тяжелой техники нет. Вероятнее всего, представители ресурсоснабжающей организации устраняют другие утечки и когда-нибудь появятся на улице Кулакова.