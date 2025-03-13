Жителям Пензенской области запретят выходить на лед

13.03.2025 | 10:53

Пензенцам запрещено выходить на лед с 15 марта по 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России, ссылаясь на соответствующее постановление регионального правительства.

Из-за плюсовых температур на реках и озерах началось активное таяние льда, он становится тоньше, поэтому люди, передвигаясь по нему, рискуют оказаться в холодной воде.

В МЧС дали рекомендации, что делать, если это все-таки произошло. Так, пострадавшему необходимо:

- громко звать на помощь;

- раскинуть руки в стороны, пытаясь удержаться на поверхности льда;

- постараться спастись самостоятельно, медленно залезть на лед грудью;

- когда удастся выбраться из воды, человеку нужно ползком двигаться в ту же сторону, откуда он пришел.

Если в воде оказался кто-то другой, необходимо как можно быстрее позвонить по номеру 112 и указать место происшествия.

Самостоятельно идти на помощь можно только будучи полностью уверенным в своих силах. Для начала нужно найти веревку, палку или доску либо использовать свою одежду, лечь на лед и доползти до пострадавшего, остановившись в нескольких метрах от полыньи, оттуда протянуть ему один конец спасательного средства и медленно начать вытягивать, двигаясь назад.

Выход на лед во время действия запрета будет наказываться штрафом. Нарушителям придется отдать от 500 до 1 000 рублей.