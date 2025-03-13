Сетевое издание|18+|Четверг|13 мар 2025|14:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Жителям Пензенской области запретят выходить на лед

Печать
Telegram

Пензенцам запрещено выходить на лед с 15 марта по 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России, ссылаясь на соответствующее постановление регионального правительства.

Из-за плюсовых температур на реках и озерах началось активное таяние льда, он становится тоньше, поэтому люди, передвигаясь по нему, рискуют оказаться в холодной воде.

В МЧС дали рекомендации, что делать, если это все-таки произошло. Так, пострадавшему необходимо:

- громко звать на помощь;

- раскинуть руки в стороны, пытаясь удержаться на поверхности льда;

- постараться спастись самостоятельно, медленно залезть на лед грудью;

- когда удастся выбраться из воды, человеку нужно ползком двигаться в ту же сторону, откуда он пришел.

Если в воде оказался кто-то другой, необходимо как можно быстрее позвонить по номеру 112 и указать место происшествия.

Самостоятельно идти на помощь можно только будучи полностью уверенным в своих силах. Для начала нужно найти веревку, палку или доску либо использовать свою одежду, лечь на лед и доползти до пострадавшего, остановившись в нескольких метрах от полыньи, оттуда протянуть ему один конец спасательного средства и медленно начать вытягивать, двигаясь назад.

Выход на лед во время действия запрета будет наказываться штрафом. Нарушителям придется отдать от 500 до 1 000 рублей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте