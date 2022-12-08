Пензячка боится замыкания из-за текущей крыши в доме на Антонова

08.12.2022 | 21:10

Гарантийный срок после капитального ремонта не вышел. Крыша на Антонова, 9, должна еще послужить, но начинает сдавать позиции. Предвестники беды в квартире Тамары Серафимовны появились в прошлом году.

«До этого текло, но из МУПа приходили, делали и все что-то там устраняли, течи не было. Мы два раза меняли обои, потом вроде все успокоилось, натянули потолок. Может быть, года два все нормально было, а потом опять начало течь. Уже пошло в лампочку», - сообщила пензячка.

Дом располагает спецсчеом, группа активистов сама подыскивала подрядную организацию, в существовании которой теперь Тамара Серафимовна сомневается. Якобы ее больше нет.

«Года полтора или около двух течет и течет. Будет же замыкание, заявки даю, что, ждут пожара?» - возмутилась горожанка.

Гарантийный срок завершится в 2023 году, но что делать до и потом, непонятно. Обновления кровли не будет еще много лет.

В региональном фонде капитального ремонта Тамаре Серафимовне посоветовали обратиться в министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения области, чтобы специалисты разобрались в проблеме.