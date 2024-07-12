В Пензе на бесхозяйных сетях случилось более 30 утечек

12.07.2024 | 19:17

В Пензе более чем на 30 участках бесхозяйных водопроводных сетей произошли утечки, из-за которых горожане в жару остаются без ресурса.

О ситуации, сложившейся в областном центре, в пятницу, 12 июля, рассказал его глава Александр Басенко.

«На сегодняшний день, чтобы вернуть жителям водоснабжение, 17 порывов ликвидирует муниципалитет, нанимая подрядные организации за счет городского бюджета», - отметил чиновник.

Он пояснил, что в рамках законодательства аварийное обслуживание бесхозяйных коммуникаций также обязан осуществлять гарантирующий поставщик ресурса.

Басенко призвал снабжающую организацию устранять порывы вовремя и надлежащим образом, чтобы потребители могли пользоваться услугой, за которую с них взимают плату по тарифу.