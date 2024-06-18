Пензячка не перекрыла газ в пустой квартире и оказалась должна 399 тыс.

18.06.2024 | 14:42

Владелица квартиры на улице Кронштадтской в Пензе дорого заплатит за неперекрытый газовый кран. Из-за этого в доме случился пожар, жилье этажом ниже залили при тушении.

ЧП случилось в августе 2022 года. Пензячка, в квартире которой оказались повреждены водой отделка и мебель, обратилась в Октябрьский районный суд с иском о возмещении ущерба.

В квартире, где произошел пожар, никто не жил несколько месяцев, но электричество было включено, газ не перекрыт. На кухне стояла плита с пьезоподжигом.

Суд установил, что причиной пожара стало загорание горючих материалов от воздействия на них тепловой энергии, которая выделилась при прохождении электрического разряда через металлический шланг гибкой газовой подводки. Это, в свою очередь, произошло из-за занесения электрического потенциала неприродного происхождения на металлическую газовую трубу.

«Из заключения экспертов следует, что в большинстве случаев пожары с электрифицированными газовыми плитами происходят вследствие разгерметизации гибких соединительных шлангов, с помощью которых плиты подключаются к внутриквартирным газопроводам. По этим шлангам, имеющим металлическую оплетку, могут происходить утечки тока на заземленную газовую трубу. В местах соединения шланга с трубой часто возникает большое переходное сопротивление («плохой контакт»). Зона такого контакта постепенно разогревается, возникают длительные искровые разряды, приводящие в конечном счете к проплавлениям трубы и шланга, разгерметизации газовой линии и загоранию выходящего газа», - пояснили в областном суде.

По инструкции, собственники квартир, готовясь к отъезду более чем на 24 часа, должны перекрывать краны, расположенные на ответвлениях к бытовому газоиспользующему оборудованию (исключение - отопительное, рассчитанное на непрерывную работу и оснащенное соответствующей автоматикой).

Суд пришел к выводу, что хозяйка жилья, где случился пожар, не соблюдала правила безопасности. Он взыскал с виновницы в пользу владелицы пострадавшей квартиры сумму ущерба - более 262 тысяч рублей, убытки - 12 тысяч, расходы на оплату услуг эксперта - 10 тысяч.

Ответчица подала апелляционную жалобу. Назначенная дополнительная экспертиза подтвердила выводы, сделанные судом первой инстанции.

«Если хотя бы одно из 3 правил безопасности (наличие изолирующей вставки в газовой подводке, закрытый газовый кран и отключенная от электропитания газовая плита при отсутствии людей) было выполнено, то тогда на кухне не возник бы пожар при неожиданном выходе из строя электрооборудования газовой плиты», - пояснили в суде.

Жалобу оставили без удовлетворения, но теперь ответчице придется заплатить еще и за повторную экспертизу - 115 тысяч рублей.