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Глас народа

В Пензе волны на проспекте Строителей рассекал аквабайкер

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Вечером в субботу, 15 июня, проспект Строителей в районе торгового центра «Онежский» пензенцы сравнили со знаменитым Майями-Бич. После ливня проезжая часть и пешеходная зона скрылись под водой. Этим и воспользовался мужчина в гидрокостюме, передвигавшийся на аквабайке.

Он уверенно рассекал волны, создаваемые машинами, катался по «водоему» у «Онежского» и стал героем нескольких видео, которые затем попали в Сеть.

Большинство пензенцев в комментариях выразили восторг аквабайкером, назвав мужчину красавчиком.

В Пензе волны на проспекте Строителей рассекал аквабайкер

«Уверен, что он только и ждал подобного ливня! Ждем зимой на снегоходе», «Присоединилась бы», «А покатать людей?», «Если ты не едешь на море, море едет к тебе! Ехала в троллейбусе, вода затекла в салон бурным потоком выше щиколотки», - написали горожане.

Многие, помимо восторга, высказали возмущение тем, что после сильных дождей городские улицы превращаются в реки.

«И улицу Володарского так частенько заливает, не едешь на машине, а плывешь», «Ну если нигде нет ливневой канализации. Все под асфальт закатали», «Это, конечно, все весело и смешно, но это позор для города», «Тогда пусть вместо троллейбусов и маршруток катера покупают, на работу плавать будем», - поделились мнением пензенцы.

Проспект Строителей в районе торговых центров «Коллаж» и «Онежский» после ливня всегда скрывается под водой. Власти объясняли, что это происходит из-за забитых мусором и травой ливневок.

Видео группы «Пенза Новости».

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