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Из жизни

Пензенец победил в споре с управляющей компанией из-за потопов

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Пензенец отсудил у управляющей компании АО «Жилфонд» крупную сумму после очередного залива квартиры.

Мужчина живет на верхнем этаже пятиэтажки. Из-за прохудившейся крыши дома во время дождя и таяния снега к нему затекает вода. Стены и потолок отсырели, появились плесень и грибок, приходится повсюду ставить тазы и ведра.

«Крыша многоквартирного дома относится к имуществу собственников многоквартирного дома, обязанность поддерживать которое в надлежащем состоянии лежит на управляющей организации», - напомнили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Пензенец с 2019 года обращался в УК с просьбой починить крышу, восстановив ее гидроизоляцию, но жалобы игнорировали. Когда терпение лопнуло, мужчина пошел в суд с требованием обязать управляющую компанию возместить нанесенный ему ущерб.

«Согласно заключению эксперта, рыночная стоимость восстановительного ремонта внутренней отделки в квартире после залива на момент проведения исследования составила 90 251 руб. Также было установлено, что истцу выплачен ущерб 16 684,45 руб. и стоимость ремонта балкона - 18 361,22 руб.

Таким образом, с ответчика в пользу истца взыскано 55 205,33 руб., компенсация морального вреда в размере 3 000 руб., штраф в размере 29 102,66 руб.», - добавили в пресс-службе.

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