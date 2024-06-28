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Происшествия

С места ДТП в Наровчатском районе в больницу доставили взрослых и детей

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В четверг, 27 июня, в Наровчатском районе случилось ДТП, в котором пострадали взрослые и дети. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 6:55 на 35-м километре автодороги Нижний Ломов - Наровчат - граница области минивэн Toyota Noah слетел в кювет и врезался в дерево.

55-летний водитель и 3 пассажирки - 32-летняя женщина и девочки 2016 и 2023 годов рождения - были госпитализированы с травмами.

Также медики оказали на месте помощь находившимся в салоне автомобиля 53-летней женщине и 12-летней девочке, после чего их отпустили.

Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.

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