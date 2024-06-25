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Общество

Кузнечан призвали быть готовыми рассчитывать только на себя

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В понедельник, 24 июня, на совещании в администрации Кузнецка обсудили проблемы с водо- и теплоснабжением населения, возникающие из-за аварий на сетях.

«Впредь, если авария затрагивает большое количество абонентов и ликвидация продолжается больше 4 часов, должен создаваться оперативный штаб во главе с заместителем главы администрации. Задача - максимально быстро и оперативно (не в режиме «послали мастера и он там ковыряется», а с личным присутствием должностных лиц) организовать работу по устранению этой аварии», - заявил глава города Сергей Златогорский.

По его мнению, очень важно своевременно информировать население о ходе работ на месте ЧП.

«От начала и до конца - хоть онлайн устраивайте с места. Минимум каждые 2 часа должен быть эфир с показом: что делается, как делается, почему что-то там не склеивается. Это в какой-то мере будет подстегивать, а в какой-то - показывать, в каких условиях работают ваши люди, чтобы не шишки летели, а благодарности от людей, потому что работа зачастую неблагодарная, чтобы у людей не было вопросов, чтобы не обрывали телефоны и слухами не питались.

И конец аварии - это тогда, когда последний абонент получил воду, а не когда вы открыли кран и еще полдня [система] будет заполняться», - добавил Сергей Златогорский.

Кузнечанам он посоветовал всегда быть готовыми к аварийным ситуациям и иметь технический запас воды, продовольствия, медикаментов.

«Простая житейская логика говорит о том, что нужно быть прагматичным. У нас идут катаклизмы, ветры дуют, в прошлом году пол-Никольска сдуло и неделю сидели без воды, света, газа. Всякое может быть, город - сложный механизм. И какое-то время надо будет рассчитывать на себя», - объяснил Златогорский чиновникам.

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