После капремонта на Циолковского исчезли клумбы и скамейка

07.12.2022 | 21:14

Вступить в программу капитального ремонта мечтают жители десятков, если не сотен многоквартирных домов. Строению № 6Б на улице Циолковского повезло: крышу привели в порядок, заменили коммуникации. Вот только после выполненных работ представители подрядной организации не хотят благоустраивать территорию.

«Проводили траншею до канализационного люка, раскопали и все свалили на газон. У нас цветы росли, а теперь ни цветов не будет, ничего. Компания «Рубеж» называется», - пожаловалась Нина Валерьевна.

Местные активисты всегда поддерживали чистоту и порядок в своем дворе, разбили клумбы под окнами дома. А теперь люди лишились не только растений, но и одной из скамеек, которая чем-то помешала рабочим.

Нина Валерьевна обращалась в организацию, занимающуюся обслуживанием этого многоквартирного дома.

«Уже и в управляющую компанию звонила, говорила, чтобы убрали за собой. Дворник не может и тут убрать, и там они навалили кучи целые. Как снег зимой чистить? А они отвечают: «Может, еще и цветы посадить?» Никто не приезжает. Экскаватором выкапывали, могли бы им и убрать в машину. Но они ничего не хотят», - возмутилась Нина Валерьевна.

Самостоятельно сдвинуть с места горы промерзшей земли местные жители не могут, для этого нужна тяжелая техника. Возникает резонный вопрос, как УК приняла работу подрядной организации, если та не благоустроила территорию, или данный пункт в договоре вовсе не значился.