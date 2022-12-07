На Тернопольской вдоль дороги у школы установят новое ограждение

07.12.2022 | 20:56

Ограждения на Тернопольской снесли, но обещали установить новые. Пресс-служба администрации Пензы предоставила комментарий управления ЖКХ в ответ на недавний сюжет «Службы 11» об исчезнувшем заборе. Горожане тогда обратили внимание на отсутствие конструкций, чаще стали замечать, как родители и ученики шагают прямо по газону. Раньше мешала ограда.

«Потому что здесь малышей высаживают и ведут в школу», - объяснил прохожий.

Заборчики располагались по обе стороны от зебры, напротив школы № 57 и гимназии № 13, установлены были по нормативам - на полсотни метров влево и вправо от светофоров, приносили пользу.

«Ребятишки лишний раз не выбегут», - отметил мужчина.

«Пешеходные ограждения были демонтированы, так как за годы эксплуатации частично пришли в негодность. Мероприятия по восстановлению ограждений запланированы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2024 год», - пояснили в Управлении ЖКХ.

Тернопольскую качественно ремонтировали в 2018-м.