Жители дома на Ударной боятся внезапного потопа из-за ржавой трубы

02.12.2022 | 21:10

Удара стихии ждут на Ударной. В двухэтажку под номером 16 в любой момент может хлынуть вода. Стояк в санузле времен постройки дома, а это середина прошлого века. Не старая, лучше сказать древняя труба обросла ржавчиной. Сколько еще протянет этот источник водоснабжения, определить сложно. Люди опасаются коммунальной аварии, быстро устранить которую будет трудно.

«Так как квартира муниципальная, мы терпели до последнего. Хотелось бы трубу поменять, но не можем перекрыть воду. У нас нет в доме крана, чтобы сделать какой-то ремонт, связанный с водой», - объяснила Татьяна Александровна.

Действительно, инженерные сети в Заводском районе расположены таким образом, что отключить двухэтажку от водоснабжения быстро не получится. Нужный вентиль находится в паре кварталов от нее. При этом без чистой питьевой останутся десятки многоквартирных домов. Тот, что с цифрой 16 на фасаде, признан ветхим и аварийным. Его жителей должны расселить в 2029 году.

«Труба однозначно не дотянет. Я понимаю, для шести лет делать врезку, чтобы сделать кран, возможно, нерентабельно», - признала Татьяна Александровна и выразила надежду, что выход из ситуации все же существует.

«Но такого не получается», - посетовала она.

Больше всего местные жители боятся, что труба лопнет ночью. Тогда в доме начнется настоящий потоп.