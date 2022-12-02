Из жизни

В доме на улице Мира почти год не могут убрать следы пожара

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Следы пожара в доме № 10 на улице Мира еще видны, хотя косметический ремонт в подъезде сделали. Поздно вечером 6 января этого года на пятом этаже здания раздался хлопок газа. В ту страшную рождественскую ночь погибли два человека.

О трагедии до сих пор напоминают черные пятна на стенах и ступенях. И это не единственная проблема, которая волнует местную активистку Любовь Петровну.

«Все ободрано, ничего не моется и не убирается. Окна - они не имеют понятия, как их протереть. Метлой сухой подмели и пошли. Вот и вся уборка. Разве так можно? А после пожара они же должны размыть, побелить, хотя бы стены помыть. Ничего», - возмутилась пенсионерка.

Судя по объявлению и выставленным на лестничной клетке бутылкам с водой, поработать мокрой тряпкой здесь собираются, только слова пока расходятся с действиями.

Между тем в многоэтажке на Западной Поляне продолжается капитальный ремонт общедомового имущества. Проводку заменили, а вот швы не замазали, дыры не заделали. Еще на что можно обратить внимание, оказавшись в подъезде, это почтовые ящики. Они новые, но почему-то повешены криво.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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