Соседи рассказали об образе жизни погибшего при пожаре на улице Мира

07.01.2022 | 18:05

Когда раздался хлопок, жители дома № 10 на улице Мира вначале подумали, что с крыши с грохотом сошел снег. Но после того как к хрущевке стянулись все экстренные службы, люди поняли: произошла трагедия.

В квартире на пятом этаже взорвался газ. Погибли два человека - хозяин жилья и его гость. На место ЧП приехали первые лица города и области.

«Завтра утром приедут жилинспекция и представитель городской администрации, они будут смотреть крышу и несущие конструкции. Нам надо понимать, какие повреждения», - сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Местные жители рассказали о хозяине сгоревшей квартиры.

«Алкоголик какой-то. Рома, парень молодой, и друг его», - отметили они.

«Если у вас есть какие-то неблагополучные соседи, примите все возможные меры, чтобы сохранить свое имущество, свою жизнь, здоровье.

На тушение пожара привлекались 4 единицы техники, 19 человек личного состава», - пояснила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Попасть в объятое пламенем помещение через подъезд у огнеборцев не получилось. Пришлось раскатывать рукава по автолестнице, по ней же эвакуировали часть людей.

Всего на улице в рождественскую ночь оказалось 25 человек. Многие позже смогли вернуться в квартиры. Тех, кому некуда было идти, ждали в гимназии № 53.

«Мы развернули эвакопункт и готовы были принять пострадавших, но наши услуги не понадобились, скажем так», - прокомментровали в учебном заведении.

Днем оцепление у подъезда сняли.

Люди подсчитывают убытки. Несколько этажей залито водой. Ксения Елфимова живет на первом, ей повезло - имущество не пострадало. Может, помогла икона, которую в ту злополучную ночь неизвестный поставил ей на подоконник. Женщина описала погибшего соседа.

«Он злоупотреблял, после смерти матери еще сильнее стал злоупотреблять, были у нас скандалы с ним по этому поводу. К нему приходил мужчина, который постоянно с ним выпивал», - произнесла жительница дома № 10 на ул. Мира Ксения Елфимова.

Следственное управление СКР по Пензенской области возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

«В настоящее время следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия с привлечением сотрудников МЧС и газовой службы. Проводится комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям или бездействию как работников организации, отвечающей за оказание услуг, так и собственника жилого помещения», - подчеркнула старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В квартире находились две единицы газового оборудования - плита и колонка. Что из этого спровоцировало взрыв, еще предстоит выяснить. Расследование уголовного дела продолжается.