Из жизни

На Красной Горке никак не дождутся благоустройства дорожки

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Рабочие оставили ленту от рулетки после ремонта крыши дома № 37Б на Красной Горке.

Измерительный прибор сломан, но его главная часть цела. С ее помощью удалось вычислить длину тропинки вдоль торца здания - получилось около 25 метров. Эту территорию местная активистка просит благоустроить.

«Просто сделать дорожку для людей! Даже просто с Богданова спускаться - здесь прошли бы, а не обходили весь дом», - пояснила Наталья Борисовна.

Цоколь многоквартирного дома, отмостка, площадки перед подъездами - все практически в идеальном состоянии. Но за углом встречают непролазная грязь и мусор, оставшийся после ремонтных работ. Даже штаны строители небрежно бросили, покидая объект.

«Я живу с основания дома - с 67-го года. Не сравнить территорию, которая была раньше, и какая стала сейчас. Старшую по дому спросила, когда нашим углом займутся: для машин сделали, а для людей? «Я не знаю» - и весь ответ», - рассказала активистка.

За домом со временем появилась парковочная зона. Некоторое время назад здесь было асфальтовое покрытие, которое с годами пришло в негодность. Женщина надеется, что в обозримом будущем и эту территорию приведут в порядок - по программе благоустройства или по наказам избирателей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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