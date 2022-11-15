Из жизни

Жители панельного дома на Токарной продолжают страдать от щелей в стене

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Владимир Федорович доволен работой строителей лишь наполовину. Швы на фасаде дома № 16 на Токарной заштукатурили только со стороны подъездов, и то после его обращения на телевидение. Съемки провели в сентябре 2021 года.

«Вода через швы проходит на кухню. Плитка начинает на кухне отваливаться», - пожаловался Владимир.

Раньше щели между плитами были заделаны с помощью резинового стройматериала.

«Их выдолбили и пеной забили», - рассказал мужчина.

На этом ремонтные работы завершились. Через несколько лет герметик, который почему-то не срезали и не замазали цементным раствором, почернел и начал разваливаться.

«Держит два-три месяца, а это уже третий год. С той стороны так и осталась пена, она разрушается, у жителей мокнут стены. Они жаловались везде, но никто не хочет делать», - сообщил Владимир.

Мужчину удивляет, почему фасадные работы были выполнены на 50%. Лицевую часть многоэтажки - там, где основная дорога, остановка общественного транспорта, магазины и так далее, - приводить в порядок не стали.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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