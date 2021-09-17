Из жизни

Через швы панельного дома на Токарной в квартиры попадает вода

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Мокрые стены в квартире - результат того, что межпанельные швы в доме № 16 на Токарной не защищены от влаги и перепадов температур.

Проблема появилась только в прошлом году, рассказали жители многоэтажки.

«Плитка начинает на кухне отваливаться. У нас дом панельный, в швах были резинки, их выдолбили, никого не спрашивая, запенили и на этом бросили. Сейчас пена разрушается, через швы идет вода в квартиру», - пожаловался Владимир.

Самое странное, что жители раньше на герметичность швов не жаловались и не просили проводить работы по замене старых резиновых уплотнителей.

«Потолок надулся, затекает, когда дождь идет», - отметила Валентина.

«Год назад, когда раздолбили, сказали: сделаем, найдем подрядчиков. То денег нет, то еще чего», - пояснил Владимир.

Люди говорят, что прошлой зимой температура в квартирах была намного ниже, чем в предыдущие годы. Они полагают, что через швы проходит холодный воздух.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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