Через швы панельного дома на Токарной в квартиры попадает вода

Мокрые стены в квартире - результат того, что межпанельные швы в доме № 16 на Токарной не защищены от влаги и перепадов температур.
Проблема появилась только в прошлом году, рассказали жители многоэтажки.
«Плитка начинает на кухне отваливаться. У нас дом панельный, в швах были резинки, их выдолбили, никого не спрашивая, запенили и на этом бросили. Сейчас пена разрушается, через швы идет вода в квартиру», - пожаловался Владимир.
Самое странное, что жители раньше на герметичность швов не жаловались и не просили проводить работы по замене старых резиновых уплотнителей.
«Потолок надулся, затекает, когда дождь идет», - отметила Валентина.
«Год назад, когда раздолбили, сказали: сделаем, найдем подрядчиков. То денег нет, то еще чего», - пояснил Владимир.
Люди говорят, что прошлой зимой температура в квартирах была намного ниже, чем в предыдущие годы. Они полагают, что через швы проходит холодный воздух.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.