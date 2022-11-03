Из жизни

На Мебельной улице образовался большой мусорный полигон

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Жидкие бытовые отходы льются в отверстие непонятного происхождения в земле. Даже старожилы не могут вспомнить, откуда взялась эта яма на Мебельной улице, зато помнят, вместо чего.

«Туалет у нас был старый - хороший, красивый, каменный, вода все время проточная. Потом принесли и поставили этот блок - и началось. Ящик, в который мы мусор складывали, сломали, яму всю забросали. Женщина там один раз, давно, провалилась», - рассказала местная жительница.

У отхожего места, установленного взамен кирпичного, сбоку есть корыто, куда жильцы домов № 51, 53 без удобств на Мебельной и соседних улицах должны выливать помои. Но отыскать емкость под горами отходов невозможно, поэтому ведра опустошают в дыру в земле.

Свалка на Мебельной растет, пугая добропорядочных жильцов. Региональный оператор «Управление благоустройства и очистки» отвечает за чистоту баков, и они пусты. Участок между ними и туалетом, получается, бесхозный.

«Эта площадь у нас всегда в таком состоянии. Здесь не вывозится - уже туда мусор складывают», - показала горожанка.

На недавней сессии городской думы прозвучал четкий ответ, чья обязанность следить за такими участками, как на Мебельной.

«Оператор убирает мусор, который выпадает из контейнера в момент разгрузки/погрузки. Администрации районов убирают контейнерные площадки от того мусора, который разлетается», - расставил все точки и. о. начальника Управления ЖКХ г. Пензы Вадим Фейгин.

Мэр города предложил свой вариант: разделить обязанности по вывозу таких свалок между «Управлением благоустройства и очистки» и организациями, обслуживающими ближайшие дома.

«Управляющая компания подметает и убирает вокруг места сбора твердых бытовых отходов, а УБО вывозит мусор и собирает рассыпавшийся. Администрации районов за счет бюджета города выступать дворниками в этой ситуации не должны - они должны выступать контролерами качества работы управляющих компаний и УБО. Деньги должны тратиться на социальные нужды», - заявил глава администрации г. Пензы Александр Басенко.

Пока идея не воплотится в жизнь, администрации Первомайского района придется ликвидировать полигон на Мебельной.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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