Жителям дома на улице Ленина страшно заходить в туалет

26.10.2022 | 21:18

Очередь не выстраивается, туалет в квартире на общей кухне в доме на Ленина, 8, подолгу не занимают. Страшно, говорит Любовь Васильевна: полы сгнили, фаянсовое изделие накренилось.

«Унитаз проваливается, и неизвестно в какой момент мы окажемся на первом этаже. С одной компанией целый год бились - обещали, в итоге от нас отказались. Теперь - вторая: звонила, пока толку нет, потому что как бы занимаются отоплением. Но, я думаю, тоже результата никакого не будет», - пожаловалась женщина.

Причина кроется в стояке, который со временем дал течь. Эту канализационную трубу установили здесь в середине прошлого века, когда трехэтажку сдали в эксплуатацию. С тех пор чугунный элемент водоотведения никто не ремонтировал.

«В ЖЭУ платим постоянно, ежемесячно, долгов нет, и еще все делай за свой счет! Сколько я здесь живу - один стояк за все время хоть бы поменяли, потому что вообще никто ничего здесь не делал, ни одна компания. Мелочи мы стараемся делать своими силами, единственное вот - стояк. Дотронуться страшно, рассыплется, развалится, потом скажут: зачем полезли?» - отметила Любовь Васильевна.

Менять унитаз и перестилать полы люди не видят смысла. Пока труба течет, положительного результата все равно не будет -только выбросят на ветер деньги. Дом старый, покрыт трещинами. Его должны снести в 2024 году, до светлой даты нужно просто потерпеть - во всех смыслах.