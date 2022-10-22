В доме на проспекте Победы одна проблема наложилась на другую

22.10.2022 | 16:30

Четыре года как минимум люди добираются домой практически вплавь. Вдоль строения № 86а на проспекте Победы образовались огромные лужи, оставив жителям пятиэтажки лишь один сухой путь - по отмостке здания. Представители администрации Октябрьского района никак не реагируют на многочисленные обращения граждан, даже мелкоямочный ремонт обошел эту внутридворовую дорогу стороной.

«Никогда, можно сказать, не было. Привозили один раз машину гальки, немножко посыпали у инвалидов, и все, а мы так и живем. И это еще мелко, а то в сапогах ходим», - рассказала Валентина Андреевна.

Организация, занимающаяся проблемами людей с ограниченными возможностями здоровья, располагается в торце многоэтажки. Как инвалиды-колясочники добираются до крыльца с пандусом, непонятно, но вряд ли они поедут по разбитой дороге, которую даже автомобилисты стараются игнорировать. Обычно делают крюк у контейнера по сбору бытовых отходов, к которому у местных жителей тоже есть претензии.

«Мусора целый километр наложат - стыдобно живем. Три раза звонили в управляющую компанию: ни косили, ни обрубали, бельевая вся завалена», - возмутилась Валентина Андреевна.

Пятиэтажка и территория возле нее выглядят не слишком презентабельно, а между тем отсюда всего несколько остановок от центра города.