На Бородина, 5, из-за демонтажа кладовки по стене пошла плесень

22.10.2022 | 17:00

Вернувшись из отпуска, Ирина Александровна обнаружила в комнате плесень. Грибок на стенах она точно не хотела бы видеть в жилище.

«Могут сказать, что это со стороны улицы, что шов протек, но с другой-то стороны? Комнатой пользоваться я не могу, внуков привезти нельзя - это грибок, он опасен для здоровья. Чем дышать?» - показала горожанка.

Много лет назад жильцы многоэтажек отгораживали закутки на площадках, ставили ящики под овощи на лестничных клетках. Семья Ирины Александровны обустроила угол у мусоропровода, причем смежную с квартирой стену утеплили. Но ТСЖ на Бородина, 5, получило предписание демонтировать незаконные постройки. Кладовку рабочие ликвидировали, сняв вместе с полками пласт утеплителя.

«Дверь сняли. Бардака здесь не было, только шкаф стоял с банками, ничего опасного», - привела свои доводы женщина.

Возник конфликт с руководством ТСЖ. Кладовку не вернуть, но утеплить стену заново необходимо.

В правлении товарищества пояснили: о грядущем демонтаже все знали, подписи ознакомленных с предписанием есть. Людям предлагали самостоятельно убрать все, что нарушает правила пожарной безопасности. За недостаточно быструю реакцию руководство ТСЖ уже оштрафовали, и суммы были серьезные. Поскольку жильцы не сломали стены сами, пришлось нанимать рабочих, а те уже не разбирали, где утеплитель, а где полки.

К Ирине Александровне придет комиссия правления товарищества и уже по результатам осмотра примет решение. Но лестничные клетки от сундуков и прочего личного имущества очистят полностью.