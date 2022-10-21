Мусорная площадка на Островского вызвала претензии горожан

21.10.2022 | 21:21

Уроженец Нижегородской области Юрий Анатольевич говорит, что у него на малой родине такого бардака нет. Там «мусорная реформа» прошла успешнее, чем на территории Пензенской области.

Площадка для сбора бытовых отходов на улице Островского большая, но бестолковая. Три здоровых металлических бака и специальная емкость для пластика переполнены. Бутылки, пакеты и другой мусор разлетается по округе. Мужчина не понимает, зачем так масштабно заниматься утилизацией ТБО, размер ведь не главное.

«У нас немецкие контейнеры даже в районных центрах стоят, их убирают два раза в день: наполнилось - вывезли моментально. Так машины кругами и ходят, собирают мусор и вывозят на свалку», - сообщил Юрий Анатольевич.

Контейнерные площадки на улице Островского стараются приводить в порядок, появляются новые металлические заборы. Однако благоустройство не возымело должного эффекта. Жители района быстро превращают мусорки в помойки.

Некоторым лень даже пакет донести. Бросают в считаных метрах от контейнерной площадки. Содержимое тут же устремляется в ближайший двор.

«Чуть ветерок - и весь мусор на территории», - отметил местный житель Иван Алексеевич.

Остается пожалеть человека, который наводит порядок возле дома № 12 на улице Островского. Дворнику явно приходится нелегко.