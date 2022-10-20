Жители дома на улице Чаадаева несколько лет страдают от сырости

20.10.2022 | 20:56

Мокрые пятна над козырьками подъездов дома на Чаадаева, 105, в некоторых двери - нараспашку: сыро в доме, душно из-за пара. В подвал льется кипяток.

«Проблема началась года три-четыре назад. Мы не закрываем окна в подъезде и зимой, и летом, если закроем, будет баня, проветриваем. Невозможно! Дверь нельзя закрыть - она будет вся во льду, отбиваем», - пожаловался житель дома Александр Анатольевич.

Обитатели первого этажа внезапно получили полы с подогревом, но предпочли бы сухое жилье. Влажность плохо влияет на состояние квартир и дома в целом.

Пенсионер не отрицает, что рабочие ресурсной компании пытались устранить проблему.

«Всю зиму копали, все время траншея была. Приедут, посидят, уедут - и так всю зиму и все лето. В конце этого лета навезли земли, сровняли и уехали», - сообщил Александр Анатольевич.

В управляющей компании пояснили: от соседних зданий в подвал 105-го дома поступает горячая вода по лоткам. Но есть участок бесхозных коммуникаций. Ресурсники берутся за его ремонт без особого энтузиазма. Пока отрезок сетей не обретет балансодержателя, менять трубы некому.