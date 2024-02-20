В Пензе жители Ахун остались без холодной воды

20.02.2024 | 19:14

Вечером во вторник, 20 февраля, жители Ахун остались без воды из-за коммунальной аварии на сетях. Утечка произошла в районе улицы Школьной, 19.

С 16:50 вода отсутствует на следующих объектах:

- улица Ягодная: 20 частных домов, 1 трех- и 1 четырехэтажный (№ 21а и 9), школа № 19, Центр культуры и досуга;

- улицы Зеленая, Школьная, Вильямса, Грибоедова, Входная, Коннозаводская: по 20 частных домов на каждой;

- улица Мичурина: 18 частных домов, 1 двух- и 1 трехэтажный (№ 16/2 и 21а), два административных здания (№ 2 и 8);

- улица Спартаковская: 7 частных домов, 1 пяти- и 1 шестиэтижный дом (№ 18 и 26);

- улица Питомниковая: 10 частных домов.

Таким образом, без ХВС остаются 175 частных, 4 малоэтажных и 2 многоэтажных дома, а также 4 административных здания, уточнили в ресурсоснабжающей организации.

Воду дадут, как только утечку устранят. По данным на 19:10, ресурс в домах жителей Ахун так и не появился.