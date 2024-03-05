В Пензе перекрыли часть дороги на Максима Горького

В центре Пензы из-за работ на тепловых сетях перекрыли полосу движения. Речь об участке улицы Максима Горького вдоль Фонтанной площади.
Фотографии с места в редакцию «ПензаИнформ» прислал очевидец, указав время - около 9:00.
На кадрах запечатлено, как из открытых колодцев на дороге поднимаются клубы пара, на месте работает аварийная бригада.
«Еще чуть-чуть и зима кончится. Терпения нам всем», - отметил автор фото.
Данный участок перекрывают не впервые. В октябре из-за ремонта теплотрассы автомобилистам пришлось терпеть неудобства почти три дня. Они не могли проехать по двум полосам.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀