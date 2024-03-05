В Пензе перекрыли часть дороги на Максима Горького

05.03.2024 | 09:58

В центре Пензы из-за работ на тепловых сетях перекрыли полосу движения. Речь об участке улицы Максима Горького вдоль Фонтанной площади.

Фотографии с места в редакцию «ПензаИнформ» прислал очевидец, указав время - около 9:00.

На кадрах запечатлено, как из открытых колодцев на дороге поднимаются клубы пара, на месте работает аварийная бригада.

«Еще чуть-чуть и зима кончится. Терпения нам всем», - отметил автор фото.

Данный участок перекрывают не впервые. В октябре из-за ремонта теплотрассы автомобилистам пришлось терпеть неудобства почти три дня. Они не могли проехать по двум полосам.