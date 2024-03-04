История Пензы: Опубликованы подробности страшных наводнений в Пензе и области

04.03.2024 | 07:20

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В марте в Пензенской области в зоне подтопления могут оказаться свыше 18 000 домов. От чрезвычайной ситуации рискуют пострадать более 50 000 жителей региона. Такой прогноз на первый весенний месяц сделали в ГУ МЧС России по области. Поэтому нелишним будет вспомнить, как проходили наводнения в нашем крае в минувшие века.

Один из страшнейших потопов произошел в Мокшанском уезде в марте 1901 года. В тот год весна наступила рано. Снег начал таять еще в феврале, а в марте уже шли дожди. 16-го числа разразился такой ливень с громом, что Мокша вышла из берегов и затопила половину города. К счастью, местные власти предвидели такой исход и заранее подготовились к возможному ЧП. Для эвакуированных были подготовлены теплые помещения, одежда, обустроены кухня и места для детей.

Впрочем, покидать свои жилища захотели не все. К трагедии едва не привели действия одной из семей. Несмотря на жуткое половодье, люди легли спать. В итоге за ночь вода размыла стены и затопила дом. Повезло, что вовремя подоспели спасатели.

«Жители не припомнят такой воды. Старожилы говорят, что лет 30 тому назад была такая же сильная вода», - писали в «Губернских ведомостях».

Тогда обошлось без жертв. Тем не менее ущерб потоп нанес солидный. В соседних с Мокшаном селах снесло мосты, разрушило сени, амбары и другие надворные постройки.

Потопы происходили и в губернском центре. В основном затапливало правый берег Пензы, в районе современного Маяка. Бывало, что вода доходила до потолков и жители ждали спасения на крышах. А для остальной части города наводнение служило отчасти даже развлечением.

Вот что наблюдали пензенские журналисты начала ХХ века: «Публика в большом количестве посещает нагорный берег реки, любуясь на половодье, на катающихся на лодках или на удальцов, охотящихся на своих челноках за бревнами от разрушенных льдом мостов».

Еще одно сильное наводнение произошло в апреле 1926 года. Затопленными оказались половина Терновки, Маньчжурия, Пески, Шуист, мост недалеко от станции Пенза-III залило почти до ферм. На левом берегу вода покрыла все набережные и дошла до окон домов, поднявшись на 6 саженей. В этот день остановилась фабрика «Маяк революции» - залило всю территорию предприятия, все машинные отделения, и попасть из корпуса в корпус можно было только вплавь.

Последнее крупное наводнение случилось в апреле 1970-го. В районе локомотивного депо на Пензе-III прорвало дамбу, заслоняющую Маньчжурию. На этот раз чуть не затопило три пятиэтажки на улице Павлушкина, а вода вплотную приблизилась к обелиску «Росток».