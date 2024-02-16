В Пензе аварийная береза грозила рухнуть на газопровод

16.02.2024 | 20:33

Жительница Железнодорожного района (инвалид I группы) пожаловалась в прокуратуру на то, что никто не обращает внимание на березу, которая растет рядом с ее домом и угрожает рухнуть на газопровод.

Пензячка просила органы местного самоуправления спилить дерево, но не добилась реакции.

«После личного приема заявительницы прокурором района был организован выезд к ее участку совместно с представителями обслуживающей организации», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Проверка установила, что береза на самом деле несет опасность и может повредить как дом горожанки, так и трубы газопровода, а это уже чревато катастрофой и может привести к человеческим жертвам.

Было принято решение вначале обезопасить сети. Работники газовой службы спилили ветви дерева, чтобы в дальнейшем они не упали на трубы. Затем березой занялась специализированная муниципальная организация. Трагедии удалось избежать.