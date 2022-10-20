Юным пензенцам приходится идти в школу по грязи и лужам

20.10.2022 | 21:10

Тернист путь к знаниям. Дорога, ведущая к школе № 18 и детскому саду, превратилась в непреодолимое препятствие для учеников и тех, кто помладше. Огромные выбоины заполнила дождевая вода.

«Вообще пройти невозможно. Им вплавь перебираться или на лодке плыть? Ладно мы, взрослые, как-нибудь переползем, но ребятам как идти? Они идут в формах в школу чистые и аккуратные - маленький поросенок придет», - отметила местная жительница Галина Юрьевна.

В марте 2022 года здесь произошла очередная коммунальная авария. Вода била из-под земли несколько дней. Местные говорят, что подобные ЧП рядом с домом № 43 на Ударной случаются несколько раз в году. Дорогу то и дело размывает, потом ее ремонтируют.

«Постоянно здесь такое видим, это бардак. Звонили - ямы, слава богу, засыпали, но ненадолго», - сообщила пензячка Тамара Семеновна.

Непростой путь выбирают не только школьники. По разбитой и залитой водой дороге ходят в магазины представители старшего поколения, называющие себя деревенскими жителями, несмотря на то что их дома стоят в городской черте.

Вопрос, почему внутриквартальные территории в Заводском районе выглядят, как на селе, местные адресуют представителям администрации Пензы и Октябрьского района. Здание последней находится в шаговой доступности от Ударной.