Из жизни

Юным пензенцам приходится идти в школу по грязи и лужам

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Тернист путь к знаниям. Дорога, ведущая к школе № 18 и детскому саду, превратилась в непреодолимое препятствие для учеников и тех, кто помладше. Огромные выбоины заполнила дождевая вода.

«Вообще пройти невозможно. Им вплавь перебираться или на лодке плыть? Ладно мы, взрослые, как-нибудь переползем, но ребятам как идти? Они идут в формах в школу чистые и аккуратные - маленький поросенок придет», - отметила местная жительница Галина Юрьевна.

В марте 2022 года здесь произошла очередная коммунальная авария. Вода била из-под земли несколько дней. Местные говорят, что подобные ЧП рядом с домом № 43 на Ударной случаются несколько раз в году. Дорогу то и дело размывает, потом ее ремонтируют.

«Постоянно здесь такое видим, это бардак. Звонили - ямы, слава богу, засыпали, но ненадолго», - сообщила пензячка Тамара Семеновна.

Непростой путь выбирают не только школьники. По разбитой и залитой водой дороге ходят в магазины представители старшего поколения, называющие себя деревенскими жителями, несмотря на то что их дома стоят в городской черте.

Вопрос, почему внутриквартальные территории в Заводском районе выглядят, как на селе, местные адресуют представителям администрации Пензы и Октябрьского района. Здание последней находится в шаговой доступности от Ударной.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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