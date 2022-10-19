Из жизни

В Пензенской области стали чаще воровать с кладбищ скамейки и столы

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С вандализмом столкнулась семья Молостовых. Татьяна Владимировна пришла на Новозападное кладбище проведать могилу отца и сестры и обнаружила пропажу. Грабители срезали скамью и столик, установленные пару лет назад.

«Трое суток я не могла опомниться. Дело не в лавочке и столике, а в том, что вандалы. От них люди страдают», - пожаловалась Татьяна Владимировна.

Поддержать морально женщина попросила отца Николая, иначе трудно было бы вернуться на захоронение, оскверненное грабителями. К тому же она видела подобное.

«Две недели назад поехали в Чемодановку. Там не оказалось ни столика, ни памятника металлического, ни лавочки, ограду приготовили воровать. Что происходит с людьми? Зачем вы это делаете? Вас ведь кто-то когда-то накажет, перед богом ответите», - произнесла Татьяна Владимировна.

Вряд ли вандалы понимали, чью могилу уродуют. На Новозападном похоронен Владимир Лукичев - почетный строитель страны. Он возводил мосты, около двух сотен создано с его помощью, в том числе и в областном центре.

Наверняка по построенной Лукичевым переправе воры везли добычу.

«Я как священник, как гражданин не могу пройти мимо, промолчать. Акт вандализма, варварства, и люди себе это позволяют! Бог им судья, и он обязательно их накажет», - заявил священник иерей Николай Тарасов.

«Значит, куда-то сдают на металлолом, сдаточные пункты. Почему это никто не проверяет? Почему не остановят этих мерзавцев?» - возмутилась горожанка.

Фактов воровства памятников, столов, скамеек становится все больше. В 2021 году грабители унесли добротную ограду с могилы профессора Ивана Спрыгина на Митрофановском кладбище. Вандалы пасутся на разных погостах, их не останавливают ни имена, ни чины, ни звания покойных, а слезы родственников им безразличны.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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