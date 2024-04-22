Пензенец может лишиться свободы за кражу прицепа

22.04.2024 | 14:50

43-летний пензенец увез чужой автоприцеп из гаражного массива и теперь может лишиться свободы. Его вычислили по записям с камер видеонаблюдения.

Все случилось ночью. Горожанин заметил на территории оставленное транспортное средство и решил его присвоить. На помощь он позвал знакомого, сказав, что это его имущество. Вместе мужчины увезли прицеп.

Когда 47-летний хозяин узнал, что его обокрали, он обратился в полицию.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили приметы злоумышленника. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен подозреваемый», - сообщила дознаватель отдела дознания отдела полиции № 1 УМВД России по городу Пензе Екатерина Кузнецова.

Мужчина во всем признался и раскаялся.

Возбуждено уголовное дело. Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы. Его заключили под стражу.