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Криминал

Пензенец может лишиться свободы за кражу прицепа

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43-летний пензенец увез чужой автоприцеп из гаражного массива и теперь может лишиться свободы. Его вычислили по записям с камер видеонаблюдения.

Все случилось ночью. Горожанин заметил на территории оставленное транспортное средство и решил его присвоить. На помощь он позвал знакомого, сказав, что это его имущество. Вместе мужчины увезли прицеп.

Когда 47-летний хозяин узнал, что его обокрали, он обратился в полицию.

Пензенец может лишиться свободы за кражу прицепа

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили приметы злоумышленника. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен подозреваемый», - сообщила дознаватель отдела дознания отдела полиции № 1 УМВД России по городу Пензе Екатерина Кузнецова.

Пензенец может лишиться свободы за кражу прицепа

Мужчина во всем признался и раскаялся.

Возбуждено уголовное дело. Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы. Его заключили под стражу.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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