Пензенец может лишиться свободы за кражу прицепа

43-летний пензенец увез чужой автоприцеп из гаражного массива и теперь может лишиться свободы. Его вычислили по записям с камер видеонаблюдения.
Все случилось ночью. Горожанин заметил на территории оставленное транспортное средство и решил его присвоить. На помощь он позвал знакомого, сказав, что это его имущество. Вместе мужчины увезли прицеп.
Когда 47-летний хозяин узнал, что его обокрали, он обратился в полицию.
«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили приметы злоумышленника. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен подозреваемый», - сообщила дознаватель отдела дознания отдела полиции № 1 УМВД России по городу Пензе Екатерина Кузнецова.
Мужчина во всем признался и раскаялся.
Возбуждено уголовное дело. Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы. Его заключили под стражу.
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