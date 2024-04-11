В Пензе девочка совершила кражу в музыкальной школе

11.04.2024 | 08:33

48-летняя жительница Пензы лишилась наушников стоимостью около 18 тысяч рублей, которые лежали в кармане ее куртки. Женщина была в музыкальной школе, когда заметила пропажу.

Она обратилась в полицию, и сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую - ею оказалась несовершеннолетняя гражданка.

«Девочка рассказала, что находилась в гардеробной и в кармане куртки заметила наушники, которые решила похитить. Хозяйка верхней одежды отсутствовала, чем она и воспользовалась», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Полицейские изъяли похищенное имущество, а на юную нарушительницу закона возбудили уголовное дело по факту кражи.

Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.