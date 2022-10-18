Двухэтажка на улице Циолковского заросла деревьями и кустарниками

18.10.2022 | 21:18

Чтобы узнать, где стоит дом № 11 на улице Циолковского, можно воспользоваться мобильным приложением, посмотреть на карте, но журналисты «Службы 11» решили пойти сложным путем и пробраться к табличке сквозь кусты.

Двухэтажку в Заводском районе трудно разглядеть в ветвях деревьев и кустарников. Словно замаскировавшись, стоит старый дом. Он попал под программу расселения из ветхого и аварийного жилья, но не все обитатели сталинки из нее съехали. Серый кот внимательно наблюдал за работой съемочной группы. Вряд ли хозяева оставили животное, да и, судя по занавескам на окнах, внутри кто-то есть.

Тем временем растения добрались и до самой постройки середины прошлого века. К солнцу тянутся молодые побеги березы, корнями зацепившись за козырек над подъездом.

Примечательно, что вторая половина дома выглядит более ухоженной. Нет непролазных зарослей, вместо них - небольшой палисадник с ромашковой астрой и другими представителями флоры.

Жители двухэтажки на Циолковского, 11, судя по всему, очень любят цветы. Кашпо на подоконниках - тому доказательство.