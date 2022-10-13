На улице Лядова во всю ширину дороги расползлась выбоина

13.10.2022 | 21:09

Во всю ширину дороги расползается выбоина на улице Лядова. Она становится больше с каждым сезоном. Выросла из крохотной трещины - лед, замерзший в ней зимой, разорвал ямку, а довершают дело автомобили.

«Большие грузовые ездят тут. Заасфальтировать бы здесь все», - предложил прохожий.

Проезжая часть ведет мимо торгового центра к домам № 2, 4 и 6. Пользуются путем сотни автовладельцев. Довольно неухоженная дорога и ее обочины, признают местные.

«Окультурить, а то у нас тут не прибрано, какой-то бардак, ямы. Мы, конечно, ходим потихонечку, но хотелось бы, чтобы было культурно», - отметил мужчина.

Даже внедорожник не форсирует преграду, а медленно, аккуратно сползает в яму, выбирается из нее. Ремонт автомобиля стоит дорого.

Лужа нравится лишь голубям - птицам удобно пить.