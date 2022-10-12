Из жизни

В доме на ул. Беляева вода исчезла из кранов и затопила подвал

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Сверху вода не пойдет, поскольку кровлю ремонтируют, зато потоп начался в подвале. Лопнули изношенные коммуникации. Аварийная бригада попробовала осушить помещения внизу дома № 41 на улице Беляева, однако безрезультатно.

«Проникнуть мы туда не можем. Нужно откачать, чтобы колодцы пустые были», - сообщил рабочий.

Иначе толку нет - вода ходит по кругу, и все. Чистить коллекторы - обязанность ресурсоснабжающей организации, заявили журналистам «Службы 11» специалисты коммунальных служб и, быстро смотав шланги, покинули место утечки.

Выяснить, какая труба повреждена, тоже не получилось. В подвале нет характерного запаха и не видны клубы пара, так что, возможно, приказали долго жить водопроводные сети.

Забитый колодец съемочная группа обнаружила и на другой стороне улицы. Рядом с остановкой общественного транспорта разливается река.

«Пятилитровки у меня припасены были, а у кого-то вообще нет. И в магазине воду разобрали. Должны предупредить как-то, чтобы набрали люди воду, а не предупреждали», - отметила жительница дома Вера Владимировна.

На отсутствие в кранах горячей и холодной жалуются обитатели общежития, в подвале которого и произошла утечка: ни приготовить пищу, ни постирать, ни помыться. По словам местных, перебои с водой в доме случаются с завидной регулярностью.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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